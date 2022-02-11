Варшава, , 15:41 — REGNUM Пятеро нелегальных мигрантов, находившихся с белорусской стороны белорусско-польской границы, в ночь с 10 на 11 февраля забросали камнями польских пограничников, патрулировавших участок возле пограничной станции Беловежской. Об этом написала пресс-секретарь погранвойск Польши Анна Михальская на странице в соцсети Twitter.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как только польские пограничники двинулись к нарушителям, нелегалы отошли от заграждений и скрылись в лесу», — говорится в сообщении.

Михальская также указывает, что пограничники в ночь с 10 на 11 февраля заметили несколько мест, где на пограничном заборе перерезана колючая проволока.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.