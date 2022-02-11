Калуга, , 15:47 — REGNUM 15 февраля исполняется 33 года со дня вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов последним перешёл по мосту Дружбы через границу СССР и Афганистана, что ознаменовало окончание афганской войны. В честь памятной даты, а также в связи с 95-летием ДОСААФ ветеранские организации Калуги организовали турнир по стрельбе.

Калужские ветераны организовали соревнования по стрельбе Пресс-служба Городской думы Калуги

Организаторами соревнований выступили ДОСААФ России, организация инвалидов войны «ВоИн», Общественная палата Калужской области, организация инвалидов войны в Афганистане, Союз ветеранов Афганистана, Союз десантников России, организация морских пехотинцев «Тайфун», «Пограничное братство» и Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам.

Соревнования проводятся ежегодно, участие в турнире принимают члены ветеранских организаций. В меткости состязались свыше 20 участников. Им предстояло поразить мишени из малокалиберной винтовки на расстоянии 25 метров, каждому давалось три пробных выстрела и десять зачётных.

Приветствовали участников состязаний и пожелали им успешного выступления глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Городской думы, заместитель председателя калужского отделения организации морских пехотинцев «Тайфун» Сергей Бирин.

«Вчера открылась выставка, посвящённая 95-летию ДОСААФ, сегодняшние соревнования приурочены и к этой знаменательной дате и к 33-й годовщине вывода войск из Афганистана. Замечательно, что у наших ветеранских организаций есть такая хорошая традиция, я от всей души благодарю ветеранов боевых действий за огромный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и пропаганду спорта среди молодёжи», — заявил Юрий Моисеев.

Победители и призёры были награждены призами и почётными грамотами. 15 февраля в рамках турнира «Юный стрелок» свою меткость проверят юнармейцы, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов.