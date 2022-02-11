Москва, , 15:38 — REGNUM Вероятность того, что Запад откажется от российских энергоносителей крайне низка, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

«Потому что именно страны Запада понесут от этого максимальные экономические потери, хотя, конечно, нефтегазовый сектор США и ряда их союзников получит некоторый выигрыш.

Но закрыть образующийся дефицит не смогут даже совместными усилиями США и их арабских сателлитов.

Придется перекупать нефть и газ, которые сейчас идут на рынки Азии. Соответственно, через какое-то время Россия переориентирует свой экспорт.

И весь смысл этой акции будет утрачен. Потери понесут обе стороны, а итоговая ситуация мало изменится», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон читает, что полное прекращение поставок российских энергоносителей на Запад обернется крахом для мировой экономики.

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