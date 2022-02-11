Москва, 11 февраля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Вероятность того, что Запад откажется от российских энергоносителей крайне низка, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Потому что именно страны Запада понесут от этого максимальные экономические потери, хотя, конечно, нефтегазовый сектор США и ряда их союзников получит некоторый выигрыш.

Но закрыть образующийся дефицит не смогут даже совместными усилиями США и их арабских сателлитов.

Придется перекупать нефть и газ, которые сейчас идут на рынки Азии. Соответственно, через какое-то время Россия переориентирует свой экспорт.

И весь смысл этой акции будет утрачен. Потери понесут обе стороны, а итоговая ситуация мало изменится», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон читает, что полное прекращение поставок российских энергоносителей на Запад обернется крахом для мировой экономики.

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