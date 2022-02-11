Москва, , 15:37 — REGNUM Ускорение ужесточения денежно-кредитной политики во многих странах мира может вызвать негативные последствия для экономик развивающихся стран. Об этом 11 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

«Из-за высокой инфляции центральные банки многих стран ускоряют ужесточение денежно-кредитной политики. На среднесрочном горизонте это снизит инфляцию в мире, но краткосрочно — может стать проинфляционным фактором для стран с развивающимися рынками», — заявила Набиуллина.