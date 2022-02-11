Москва, , 15:37 — REGNUM В 2021 году на 75% выросла выработка электроэнергии на солнечных и ветровых электростанциях. Об этом 11 февраля сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании в правительстве.

Александр Новак Government.ru

«В 2021 году 1400 мегаватт введено солнечных и ветровых электростанций. Это позволило в полтора раза увеличить установленную мощность объектов возобновляемых источников энергии относительно уровня 2020 года. При этом выработка электроэнергии на солнечных и ветровых электростанциях увеличилась на 75%», — сказал он.

По словам Новака, к 2024 году планируется ввести более 4 тыс. мегаватт мощностей, «а к 2030 году выработка электроэнергии на объектах возобновляемых источников энергии вырастет в пять раз».