Краснодар, , 15:36 — REGNUM На 12% вырос товарооборот между Краснодарским краем и Республикой Белоруссия, по итогам 2021 года он составил 330 млн долларов. Об этом сообщили 11 февраля в пресс-службе администрации края по итогам встречи губернатора Вениамина Кондратьева с министром антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексеем Богдановым и министром сельского хозяйства Белоруссии Игорем Брыло.

Вениамин Кондратьев Government.ru

Кондратьев в ходе встречи отметил, что край готов выводить двусторонние отношения на качественно новый уровень. Губернатор подчеркнул, что на Кубани заинтересованы в поставках белорусской сельскохозяйственной техники, автобусов, а также продуктов питания, сельхозпродукции.

«Беларусь — один из лидеров мирового молочного рынка. В Краснодарском крае это направление тоже развито на высоком уровне. Нам необходимо увеличивать поголовье высокопродуктивного племенного молодняка. Кроме того, среди малых хозяйств Краснодарского края растет спрос на выращивание голубики. Мы заинтересованы в поставках посадочного материала из белорусских питомников», — сказал Кондратьев.

Со своей стороны глава белорусского минсельхоза сообщил о заинтересованности сотрудничества в отрасли молочного скотоводства, в поставках кубанских кукурузы, пшеницы, ячменя, тритикале, чая и вина.