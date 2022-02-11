Рязань, , 15:40 — REGNUM Приостановить процесс передачи базы Центра детско-юношеского туризма и краеведения «Серебряные пруды» Корпорации развития региона просят губернатора Рязанской области Николая Любимова активисты Общероссийского Народного фронта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в региональной организации.

Центр «Серебряные пруды» Исполком ОНФ Рязанской области

В «Серебряных прудах» круглогодично занимаются 1,5 тысячи воспитанников, на базе площадью 34 гектара имеется уникальный полигон. В то же время, Центру необходим ремонт кровли двух спальных корпусов и реконструкция столовой. В январе 2022 года власти заявили о намерении передать имущество Центра в ведение Корпорации развития Рязанской области — это поможет провести ремонтные работы, после выполнения которых база продолжит принимать детей, а также «появится возможность вывода её на самоокупаемость за счёт проведения различных образовательных семинаров для обучения государственных и муниципальных служащих, корпоративных образовательных треков».

Против смены собственника выступило родительское и преподавательское сообщество — в ОНФ поступило более 2,3 тысячи подписей. Активисты Народного фронта организовали круглый стол, на котором заместитель председателя правительства региона Артём Никитин и руководитель Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин рассказали, что Корпорация готова вложить в развитие базы порядка 150−200 млн рублей. Средства пойдут на текущий ремонт и строительство новых корпусов, столовой, трёх конференц-залов, причём всё это предполагается сделать в течение года.

«База, по уверениям спикеров, продолжит использоваться в интересах детей, педагогический состав будет сохранён, более того, у сотрудников вырастет заработная плата. При этом чиновники не представили конкретных планов размещения на территории базы новых корпусов, данных о их площади, номерном фонде. По словам Несина, это возможно сделать только после разработки проектно-сметной документации, которая, в свою очередь, начнет готовиться после решения имущественного вопроса. Чиновники сообщили, что будет создана автономная некоммерческая организация, учредителем которой выступит Корпорация развития Рязанской области. Созданная организация займётся оперативным управлением базой. Внятного ответа на вопрос: зачем необходима смена собственника и почему Корпорация развития, 100-% владельцем которой является правительство Рязанской области, при наличии прибыли не может финансировать развитие учреждения образования? — не прозвучало», — подчеркнули в ОНФ.

Общественники направили в адрес губернатора обращение с просьбой приостановить процесс передачи базы «Серебряные пруды».

Детский центр с 80-летней историей сейчас является областным государственным бюджетным учреждением дополнительного образования.