Рязанские активисты выступили против смены собственника детского центра
Рязань, 11 февраля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Приостановить процесс передачи базы Центра детско-юношеского туризма и краеведения «Серебряные пруды» Корпорации развития региона просят губернатора Рязанской области Николая Любимова активисты Общероссийского Народного фронта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в региональной организации.
В «Серебряных прудах» круглогодично занимаются 1,5 тысячи воспитанников, на базе площадью 34 гектара имеется уникальный полигон. В то же время, Центру необходим ремонт кровли двух спальных корпусов и реконструкция столовой. В январе 2022 года власти заявили о намерении передать имущество Центра в ведение Корпорации развития Рязанской области — это поможет провести ремонтные работы, после выполнения которых база продолжит принимать детей, а также «появится возможность вывода её на самоокупаемость за счёт проведения различных образовательных семинаров для обучения государственных и муниципальных служащих, корпоративных образовательных треков».
Против смены собственника выступило родительское и преподавательское сообщество — в ОНФ поступило более 2,3 тысячи подписей. Активисты Народного фронта организовали круглый стол, на котором заместитель председателя правительства региона Артём Никитин и руководитель Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин рассказали, что Корпорация готова вложить в развитие базы порядка 150−200 млн рублей. Средства пойдут на текущий ремонт и строительство новых корпусов, столовой, трёх конференц-залов, причём всё это предполагается сделать в течение года.
Общественники направили в адрес губернатора обращение с просьбой приостановить процесс передачи базы «Серебряные пруды».
Детский центр с 80-летней историей сейчас является областным государственным бюджетным учреждением дополнительного образования.