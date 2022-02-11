Москва, , 15:45 — REGNUM В России в полном объёме наблюдается проблема образования этнических анклавов в местах компактного проживания мигрантов. Об этом заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФДмитрий Медведев заявил 11 февраля на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в РФ.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

По его словам, этнические анклавы — своего рода маленькие государства в государстве, где существуют свои законы и понятия. Самое главное — они игнорируют законы страны и без должного контроля превращаются в очаги преступности и рассадники экстремистских и террористических настроений.

«Это мировая проблема, и у нас она тоже присутствует в полном объёме», — сказал Медведев.

Он также указал на проблемы в отношениях местного населения с такими анклавами. Это настороженность, зачастую враждебность, вспышки раздражения по ничтожным поводам.

Медведев призвал сконцентрироваться на теме миграции, так как она вызывает напряжение и резонанс в обществе.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы Совбеза рассказал об увеличении притока мигрантов в Россию. В 2021 году по сравнению с предыдущим годом приток вырос на треть.

Читайте также: Медведев: приток мигрантов в Россию вырос на треть