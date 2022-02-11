Нижний Новгород, , 15:34 — REGNUM Прокуратура Нижегородской области раскрыла «взрывной» картельный сговор на территории нескольких субъектов Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

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По версии следствия, четыре нижегородских компании вступили в сговор и нарушили антимонопольное законодательства при реализации с торгов продуктов утилизации — взрывчатых веществ и металлолома.

Эти фирмы приобретали взрывчатку по минимальной стоимости за счёт поддержания цен на торгах, а затем перерабатывали её и продавали продукты утилизации по завышенной стоимости предприятиям-потребителям, занимающимся производством промышленных взрывчатых средств.

Отмечается, что картель между ООО «ПромРесурсВзрыв» и ООО «ВоенПромКонсалт» принес сговорившимся компаниям нелегальный доход в размере не менее 25 млн рублей, а между ООО «Стимул» и ООО «Урал ТехноТранс» — не менее 34 млн рублей.

В связи с истечением срока давности рассмотрение дела в отношении компаний «Стимул» и «Урал ТехноТранс» прекращено.

«ПромРесурсВзрыв» и «ВоенПромКонсалт» признаны нарушившими Закон о защите конкуренции, что является поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях в отношении этих фирм и их руководства.