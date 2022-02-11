Магас, 11 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Скоростная электричка «Ласточка» из ингушского города Назрань в Минеральные Воды временно не будет курсировать. Такое решение приняло руководство Северо-Кавказской железной дорогой. Причиной стала невостребованность маршрута. При этом полностью отменять электропоезд из Ставропольского края в Ингушетию не планируется, сообщили в министерстве промышленности и цифрового развития республики.

2lowterrain Электропоезд «Ласточка»

«С 1 февраля маршрут электропоезда «Ласточка» Назрань — Минеральные Воды временно приостановил свое следование из-за нерентабельности, низкий пассажирский поток неблагоприятно отразился на сообщении двух городов», — приводит ТАСС слова начальника отдела по развитию транспортного комплекса Джамалейла Костоева.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ласточку» по маршруту Назрань — Минеральные Воды запустили в сентябре 2021 года. Поезд отправлялся из Ингушетии в 04:30 и прибывал в Минводы менее чем через три часа. Власти Ингушетии рассчитывали за счет запуска «Ласточки» увеличить поток туристов в республику.

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