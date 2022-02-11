Пенза, 11 февраля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности из-за предстоящего снегопада прогнозируется в Пензенской области. О погоде на 12 февраля сообщают региональные метеослужбы.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

В субботу, 12 февраля, ожидается облачная погода, снег, местами сильный. Ветер западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью составит —2…—7 °C, днем потеплеет до +1…—4 °C.

В воскресенье, 13 февраля, под влиянием антициклона облаков станет меньше, осадки прекратятся, но усилятся морозы. В ночное время температура воздуха опустится до 13 градусов ниже ноля, днем ожидается —3…—8 °C.

ИА REGNUM напоминает, в селе Вазерки Бессоновского района Пензенской области частично сошла кровля в многоквартирном жилом доме барачного типа. Причиной инцидента стал обильный снегопад.

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