Москва, , 15:31 — REGNUM В 2022 году ключевая ставка в России будет находиться в диапазоне 9−11%. Об этом 11 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

«Денежно-кредитная политика предполагает диапазон средней ключевой ставки в 9−11% годовых в этом году, 7,5−9% в следующем, 5−6% в 2024 году. Этот прогноз пока не позволяет говорить о том, что цикл повышения ставки закончен. Мы допускаем возможность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях», — заявила Набиуллина.