Ереван, 11 февраля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Строительство дороги, из Армении в Иран, альтернативной трассе Горис — Капан, является одной наиболее важных задач армянского правительства. Об этом, как сообщает 11 февраля пресс-служба правительства, заявил на заседании по транспортному коридору «Север — Юг» вице-премьер республики Амбарцум Матевосян.

Yakovlev Sergey Дорога Капан — Горис

По данным пресс-службы, члены правительства на совещании обсудили строительство участка дороги Сисиан — Каджаран.

«Реализация программы повысит интерес к транзиту через Армению, обеспечит безопасность южных регионов страны, будет способствовать их экономическому развитию и повышению уровня жизни населения», — заявил Матевосян.

Сообщается, что участники совещания также обсудили вопросы, которые связаны с реализацией тендеров на строительство.

Напомним, участок трассы Горис — Капан в Сюникской области Армении взяли под контроль подразделения ВС Азербайджана. Они установили там таможенные пункты и требуют плату за проезд. По этой дороге постоянно проезжали грузовики из Ирана. Для объезда занятого участка армянские власти реконструируют альтернативный путь.