Хельсинки, 11 февраля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Соглашение с американской компанией Lockheed Martin о поставках истребителей пятого поколения F-35 подписало минобороны Финляндии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба финского оборонного ведомства.

F35.com F-35

«Министр обороны (Финляндии) Антти Кайкконен подписал соглашение о промышленном сотрудничестве в пятницу, 11 февраля 2022 года, в Хельсинки. Соглашение было подписано с производителем истребителей Lockheed Martin и производителем двигателей Pratt & Whitney, входящим в группу Raytheon Technologies», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в контракте идет речь о поставке 64 истребителей в конфигурации F-35A Block 4 в период с 2025 по 2030 год, двигателей к ним и оборудования для технического обслуживания, систем, запасных частей, сменного оборудования, учебного оборудования, а также предоставления услуг, которые необходимы для эксплуатации и технического обслуживания этих самолётов.

Также указывается, что такое решение было принято в результате конкурса, по итогам которого указанные американские истребители оказались соответствующими требованиям, предъявляемым к безопасности поставок, промышленной кооперации и затратам на их приобретение.

При этом отмечается, что F-35 при оценке его военных возможностей показал «непревзойдённые» боевые и разведывательные возможности, а также живучесть.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что Финляндия уже 11 февраля может подписать соглашение с компанией Lockheed Martin о закупке крупной партии американских истребителей пятого поколения F-35.