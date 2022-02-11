Москва, 11 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. ВВП России может вырасти в 2022 году на 2−3%. Об этом 11 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Duma.gov.ru Эльвира Набиуллина

«По нашему прогнозу, с учётом проводимой политики, ВВП в этом году вырастет на 2−3%. В следующем году рост составит 1,5−2,5%. К концу прогнозного горизонта вернётся к 2−3%, что мы рассматриваем как устойчивый темп», — заявила Набиуллина.