Донецк, 11 февраля 2022, 15:29 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что хотел бы в будущем видеть Украину в составе Союзного государства с Россией и Белоруссией.
По его словам, это зависит насколько быстро удастся избавиться от неонацистских последствий на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что в случае, если власти Украины развяжут против республик Донбасса полномасштабную агрессию, Россия может принять решение о помощи республикам.
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