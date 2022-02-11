Донецк, , 15:29 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что хотел бы в будущем видеть Украину в составе Союзного государства с Россией и Белоруссией.

Денис Пушилин Smdnr.ru

По его словам, это зависит насколько быстро удастся избавиться от неонацистских последствий на Украине.

«Мы думаем на поколение вперед, хотели бы видеть Украину в рамках Союзного государства с Белоруссией и Россией. Но это уже не государство Украина, а новое государство, которое возможно появиться после наступательной операции Украины», — сказал Пушилин на пресс-конференции в Донецке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что в случае, если власти Украины развяжут против республик Донбасса полномасштабную агрессию, Россия может принять решение о помощи республикам.

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