Москва, 11 февраля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Развитие прорывных технологий в сфере энергетики позволит решить экологические проблемы российских регионов. Об этом 11 февраля заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Government.ru Александр Новак

Новак напомнил, что Российская Федерация планирует выйти к углеродной нейтральности к 2060 году.

«Во многих регионах нашей страны есть проблемы с экологией. И развитие прорывных, низкоуглеродных сегментов в энергетике позволит решить эти проблемы и повысить качество жизни наших граждан», — сказал вице-премьер на совещании в правительстве России.