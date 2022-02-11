Нижний Новгород, 11 февраля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Нижегородская область стала одним из шести регионов-участников эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда педагогов, передают нижегородские СМИ сегодня, 11 февраля.

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С начала нового учебного года преподавателям в 48 образовательных учреждениях размер оклада и компенсационно-стимулирующих выплат будет определять правительство России.

Целями этого проекта, как пояснили в региональном Министерстве образования, являются приведение оплаты труда педагогов к единому образцу и повышение размера ставки для привлечения молодых специалистов в сферу образования.

От Нижегородской области участие в эксперименте примут 16 школ, 24 детских сада, шесть организаций дополнительного образования и два колледжа.

Также проект по внедрению новой системы оплаты труда учителей запущен в Белгородской области, в Кировской области, в Сахалинской области, в Ярославской области и в Мордовии.