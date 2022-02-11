Москва, 11 февраля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Нехватка рабочей силы становится всё более серьёзным ограничением для наращивания выпуска. Об этом 11 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Эльвира Набиуллина

«Всё более серьёзным ограничением для наращивания выпуска становится нехватка рабочей силы. Безработица сегодня как никогда низкая, и компаниям будет сложно набрать новых работников при расширении производства», — заявила Набиуллина.

«На наш взгляд, это более значительный и долгоиграющий вызов для роста предложения, чем затянувшиеся, но всё же временные трудности с логистикой. В этих условиях раздача дешёвых кредитов не сможет быстро расширить выпуск, но продолжит подстёгивать спрос», — указала она.