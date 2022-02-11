Москва, , 15:24 — REGNUM Ставки по ипотеке в России, несомненно, будут расти, но если темпы инфляции не ускорятся, вряд ли они поднимутся до 15% годовых, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Ипотека Mil.ru

«При такой ипотечной ставке кредиты станут слишком дорогими для большинства покупателей, и им придётся чаще делать выбор в пользу аренды.

А падение спроса может привести к падению цен на жильё, что станет ударом уже по банкам, для которых недвижимость является залогом.

При значительном снижении цены многие предпочтут расторгнуть ипотеку и купить жилье на рынке.

Это может привести к падению доходов банков и выбросу на рынок залоговых квартир, которые ещё сильнее уронят цену. Вслед за этим под ударом окажется строительный сектор.

Пока в сценарии политика повышения ставок ЦБ РФ и ведущими мировыми регуляторами.

Такая политика должна привести к снижению инфляции, а вслед за этим и ставки в России станут снижаться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовые эксперты не исключают подорожания ипотеки в Росии до 13% и даже 15% годовых из-за дальнейшего ужесточения монетарной политики Центробанка.

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