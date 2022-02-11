Москва, , 18:18 — REGNUM Германское правосудие не будет заниматься конфискацией активов семьи Назарбаева. Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUMзаявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никто обнаруженные дворцы Назарбаева у его семьи не конфискует. Тем более, что коррумпированные кланы постсоветских стран во многом обслуживали именно западные интересы», — заявил эксперт.

По мнению политолога, именно в этом проявляется специфическое лицемерие западного общества — когда они периодически возмущаются коррупцией в постсоветских странах, но не трогают активы, приобретенные на своей территории в результате этой самой коррупции.

«По сути, коррумпированные компрадорские элиты — это их выкормыши, которых Запад выпестовал и воспитал по своим лекалам после развала СССР. Германия, конечно, выбивается из этого бессовестного западного ряда и стоит несколько особняком, но идти против мейнстрима не будет», — заключил Борисов.

Напомним, что ранее немецкие СМИ опубликовали информацию о дворцах, принадлежащих дочери Назарбаева Динаре и ее мужу Тимуру Кулибаеву в Баден-Бадене общей стоимостью более $100 млн.