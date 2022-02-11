Москва, 11 февраля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. На развитие атомной энергетики планируется выделить 56 млрд рублей. Об этом 11 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в правительстве.

Атомная электростанция

Он пояснил, что источником средств станет Фонд национального благосостояния (ФНБ).

«На эти цели предполагается выделить около 56 млрд рублей из средств ФНБ. Мы рассчитываем, что это позволит России нарастить своё присутствие на мировом энергетическом рынке», — сказал Мишустин.

По его словам, также уже локализовано производство оборудования для солнечной и ветровой генерации, планируется создание новых отраслей, например, по выпуску оборудования для производства водорода.