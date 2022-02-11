Москва, 11 февраля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нагнетание ситуации вокруг Украины — это повод для наращивания присутствия НАТО у российских границ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По ее словам, генсек альянса Йенс Столтенберг утверждает, что есть риск возникновения нового военного конфликта в Европе из-за ситуации на Украине. Он также заявил о намерениях усилить присутствие НАТО на восточном направлении из-за роста напряженности на Украине.

«А вот что происходит на самом деле: НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создает для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что министры обороны стран Североатлантического альянса обсудят на следующей неделе усиление присутствия НАТО в Восточной Европе.

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