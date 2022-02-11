Степанакерт, 11 февраля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил (ВС) Азербайджана обстреляли жилые дома в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Об этом 11 февраля сообщил в соцсети Facebook омбудсмен республики Гегам Степанян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Учитывая расстояние между населёнными пунктами и азербайджанскими позициями, и то, что жилая часть сёл просматривается с азербайджанских позиций, неопровержим тот вывод, что азербайджанская сторона прямо целилась по домам мирных жителей, вследствие чего были повреждены стены домов и крыши», — написал Степанян.

Он сообщил, одна из пуль попала в окно и влетела в комнату, где находились трое детей с матерью. Омбудсмен обвинил азербайджанских военных в «терроризировании» жителей Нагорного Карабаха.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года Азербайджан победил в Нагорном Карабахе. При участии России удалось остановить военные действия в ночь на 10 ноября. По итогам этой войны Нагорный Карабах потерял Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе были размещены российские миротворцы.