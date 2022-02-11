Псков, 11 февраля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Противоаварийные работы на возведенном в 1993 году монументе «Ледовое побоище» на горе Соколиха под Псковом завершены. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Culture.ru Монумент «Ледовое побоище» на горе Соколиха

Специалисты провели ряд работ по восстановлению нормального состояния монумента. Прежде всего, для сохранения от разрушения верхних конструкций флагштоков.

Процесс осложнила большая высотность сварочных работ. Также на противоаварийные работы повлияло неустойчивое положение конструкций флагштоков и их амплитуда колебаний. Специалисты столкнулись со сложностью в сварке медных листов и соединений со сталью.

Основные ремонтные работы на монументе выполнит АНО «Возрождение объектов культурного наследия». На их реализацию планируют потратить 7,2 млн рублей. Отметим, начавшиеся еще в декабре 2021 года работы с памятником были проведены впервые за 30 лет с момента установки.

Монумент «Ледовое побоище» возведен на месте предполагаемого отдыха дружины князя Александра Невского, которая шла к берегу Чудского озера, на льду которого в 1242 году состоялся знаменитый разгром войска псов-рыцарей Ливонского ордена, пришедших на Русь с огнем и мечом.