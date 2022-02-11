Донецк, , 15:15 — REGNUM В настоящее время разведка украинских силовиков около линии соприкосновения в Донбассе и в том числе с применением турецких, американских и британских беспилотников активизировалась. Об этом 11 февраля заявил на брифинге глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Денис Пушилин Dnr-online.ru

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«Конечно, БПЛА, не только «Байрактары», но и американские, британские БПЛА ведут разведку вблизи линии соприкосновения», — сказал он в ответ на вопрос о том, наблюдается ли интенсификация деятельности разведки у линии соприкосновения в Донбассе.

Также Пушилин добавил, что угрозы гражданам, руководству или тем или иным военным деятелям республики с украинской стороны стали уже привычным делом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в случае, если власти Украины развяжут против республик Донбасса полномасштабную агрессию, Россия может принять решение о помощи республикам.