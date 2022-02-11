Кетченеровский район, Калмыкия, 11 февраля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей на трассе Р-22 в Калмыкии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России 11 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария случилась в 13:15 мск в Кетченеровском районе. На 186 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» столкнулись грузовой «КаМАЗ» и ВАЗ-2121. По предварительным данным, на месте происшествия погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля, ещё один пассажир госпитализирован.

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.