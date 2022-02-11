Москва, 11 февраля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Российская экономика продолжает быстро расти после полного восстановления. Об этом 11 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Экономика не просто отыграла потери периода пандемии, но и значимо превысила траекторию сбалансированного роста. Мы видим уверенное повышение потребительской, деловой активности», — заявила Набиуллина.

«Чистая прибыль российских компаний почти вдвое выше, чем до пандемии. Безработица обновила исторический минимум. Это впечатляющие результаты, если бы не одно «но»: высокая инфляция», — указала она.