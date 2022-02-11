Москва, , 15:11 — REGNUM С начала 2022 года в Москве построили 1 млн кв. метров недвижимости, в том числе 0,5 млн кв. метров жилья. Об этом 11 февраля сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Строительство

«С начала года в городе введён в эксплуатацию 1 миллион квадратных метров различной недвижимости, при этом более половины объёма приходится на жильё», — сказал Бочкарёв.

Он уточнил, что было введено в эксплуатацию 558 тыс. кв. метров жилья. Заммэра рассказал, что кроме жилья в столице сдали с начала года шесть социальных объектов.

Всего до конца года планируется построить 8,5 млн кв. метров недвижимости.