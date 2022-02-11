Варшава, 11 февраля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Ситуация с газопроводом «Северный поток — 2» будет неизбежно зависеть от геополитики, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек 11 февраля в ходе совместной пресс-конференции с министром по контролю за государственными активами Польши Яцеком Сасиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

Он отметил, что процесс сертификации газопровода идёт в соответствии с европейским правом. Технические и юридические проверки будут соответствовать нормам Европейского союза.

«Геополитическая ситуация всегда будет влиять на то, будет ли разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2», — сказал Хабек.

Сасин напомнил о позиции властей Польши, которые считают «Северный поток — 2» угрозой для безопасности и страны, и Европы. Проект нельзя рассматривать только в экономическом измерении, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти не раз подчёркивали, что «Северный поток — 2» — коммерческий проект, который реализуется вместе с европейскими партнёрами.

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