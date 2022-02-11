Брюссель, 11 февраля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. На сегодняшний день вопрос о вступлении Украины в Европейский союз не стоит на повестки дня. Об этом 11 февраля на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

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При этом пресс-секретарь Евросоюза подчеркнул, что ЕС признаёт стремление Украины стать членом объединения.

«Мы признаём стремление Украины к членству в ЕС, как и её стремление в НАТО. Это суверенное право Украины, и никто не может на это решение влиять», — указал Стано.

Он также напомнил, что у Европейского союза есть соглашение об ассоциации с Украиной, стороны очень тесно сотрудничают по всем вопросам.

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«Пока вопрос о членстве Украины в повестке ЕС не стоит», — констатировал Стано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде страны Юрий Бойко заявил, что Североатлантический блок и Европейский союз не торопятся принимать в свой состав Украину, и в этом также виноваты и украинские власти.