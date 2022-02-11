Москва, , 15:09 — REGNUM В Кремле категорически не согласны с трансграничным применением американского законодательства. Об этом 11 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Какие-то трансграничные применения американского законодательства — это то, с чем мы категорически не согласны, касается это спорта или ещё чего-то», — сказал Песков.

По его словам, в этом никакого сотрудничества быть не может.

При этом он добавил, что «мы с огромным уважением относимся» к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Ранее глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что США могут привлечь российских спортсменов к ответственности в соответствии с «законом Родченкова».

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