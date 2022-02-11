Париж, 11 февраля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. 27 государств-членов Европейского союза (ЕС) и 13 других стран сформировали коалицию для заключения амбициозного договора о защите открытого моря, сообщает Le Figaro.

Joel Hatfield Океан

Коалиция, инициированная Францией, призывает к принятию договора о сохранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия. Инициативу поддерживают Австралия, Канада, Чили, Коморские острова, Индия, Монако, Марокко, Норвегия, Перу, Республика Конго, Сингапур, Швейцария и Великобритания.

Договор об открытом море официально обсуждался под эгидой ООН с 2018 года, но обсуждения были прерваны эпидемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции отменяют обязательное ношение масок в закрытых помещениях при наличии вакцинного пропуска.