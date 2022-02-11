Москва, , 15:09 — REGNUM Запрет на российское топливо, действительно, оказал бы серьёзное негативное влияние на мировую экономику, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия добывает около 11% всей нефти в мире, и значительную её часть экспортирует.

Сейчас, когда цены на нефть находятся на максимумах с 2014 года, а запасы как сырой нефти, так и нефтепродуктов обновляют многолетние минимумы, нефтяное эмбарго РФ легко могло взвинтить цены до $150 за баррель.

Даже при текущих ценах на нефть, толкающих вверх показатели инфляции, существуют риски замедления экономики в случае излишней жёсткости ФРС США.

А в сценарии ещё более высокой стоимости чёрного золота рецессии, скорее всего, не избежать», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны обернется крахом для мировой экономики, заявил экс-комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.

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