Москва, 11 февраля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Запрет на российское топливо, действительно, оказал бы серьёзное негативное влияние на мировую экономику, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Россия добывает около 11% всей нефти в мире, и значительную её часть экспортирует.

Сейчас, когда цены на нефть находятся на максимумах с 2014 года, а запасы как сырой нефти, так и нефтепродуктов обновляют многолетние минимумы, нефтяное эмбарго РФ легко могло взвинтить цены до $150 за баррель.

Даже при текущих ценах на нефть, толкающих вверх показатели инфляции, существуют риски замедления экономики в случае излишней жёсткости ФРС США.

А в сценарии ещё более высокой стоимости чёрного золота рецессии, скорее всего, не избежать», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны обернется крахом для мировой экономики, заявил экс-комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.

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