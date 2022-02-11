Москва, , 15:08 — REGNUM На площадке средней общеобразовательной школы № 82 Владивостока 11 февраля стартовал очный полуфинал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Как сообщает сайт rsv.ru, в соревнованиях, реализуемых в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», примет участие 48 команд из Дальневосточного федерального округа.

Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа» подали 36 758 человек из всех регионов России.

Конкурс стартовал 7 октября 2021 года в школе № 1253 г. Москвы. В декабре участники конкурса проходили дистанционное тестирование, которое включало три блока: функциональная грамотность, общекультурный и управленческий тесты.

От Дальневосточного федерального округа в полуфинале конкурса принимает участие 48 команд, показавших наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Республику Бурятия и Хабаровский край представляют по 8 команд, Камчатский край — 7 команд, от Амурской области и Приморского края — по 6 команд, Республику Саха (Якутия) представят 4 команды, Сахалинскую область — 3 команды, Еврейскую автономную область и Магаданскую область — по 2 команды, Забайкальский край и Чукотский автономный округ — по 1 команде.

«Уже определены финалисты Приволжья и Юга России. Сегодня стартует полуфинал для команд Дальневосточного федерального округа. Важной составляющей таких командных конкурсов является не только конкуренция идей и подходов, но и возможность наладить контакты с коллегами, узнать что-то новое в профессиональной сфере. В рамках масштабных конкурсных испытаний вы сможете проявить свои организаторские способности, навыки работы в команде, ну и конечно же применить свой практический опыт в нестандартных профессиональных ситуациях.

Помимо этого, организаторы и эксперты подготовили для вас в рамках полуфинала серьезную образовательную программу, которая позволит расширить свои знания о современных аспектах организации образовательной деятельности. Сегодня всей страной мы поддерживаем наших олимпийцев на играх в Пекине. Хочу пожелать, чтобы наши педагогические состязания были не менее эмоциональными и азартными, а все участники показали высокий уровень мастерства и установили личные рекорды», — обратился к полуфиналистам заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В конкурсе «Флагманы образования. Школа» принимают участие управленческие команды, состоящие из 4 человек. Среди конкурсантов — руководители образовательных организаций и их заместители, классные руководители, педагоги-предметники и учителя начальных классов.

Очные полуфиналы конкурса «Флагманы образования. Школа» проходят во всех федеральных округах России. С 11 по 13 февраля 2022 года управленческие команды педагогов ДФО принимает Владивосток, где конкурсанты будут бороться за выход в финал.

Участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. Конкурсанты пройдут испытание «Дебаты», примут участие в деловой игре «Школьный проектный офис» и кейс-турнире. По результатам выполненных заданий будет сформирован индивидуальный рейтинг каждой команды.

Также в ходе полуфинала пройдут просветительские лекции и мастер-классы по актуальным вопросам развития сферы образования. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование» в России проводятся профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту. Конкурсы организованы по разным направлениям, общая цель — дать максимум возможностей реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.