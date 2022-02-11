Москва, , 15:07 — REGNUM Повышая ключевую ставку, Центробанк работает в пользу кого угодно, но не благо России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все развитые страны держат ключевую ставку на нулевом уровне. А наш Центробанк работает в пользу олигархов, которые вкладывают деньги в офшоры, в пользу банкиров, в пользу кого угодно, но только не на благо нашей страны. Именно из-за губительной политики Центробанка наши граждане нищают с каждым годом всё больше и больше», — отметил Миронов.

Он убежден, что главе ЦБ Эльвире Набиуллиной подумать о своих действиях и начать координировать их не с МВФ, а хотя бы с Госдумой РФ.

В 2021 году Центробанк повышал ключевую ставку семь раз, 11 февраля ЦБ повысил ставку на один процентный пункт до 9,5%.

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