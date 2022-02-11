Москва, 11 февраля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Повышая ключевую ставку, Центробанк работает в пользу кого угодно, но не благо России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Все развитые страны держат ключевую ставку на нулевом уровне. А наш Центробанк работает в пользу олигархов, которые вкладывают деньги в офшоры, в пользу банкиров, в пользу кого угодно, но только не на благо нашей страны. Именно из-за губительной политики Центробанка наши граждане нищают с каждым годом всё больше и больше», — отметил Миронов.

Он убежден, что главе ЦБ Эльвире Набиуллиной подумать о своих действиях и начать координировать их не с МВФ, а хотя бы с Госдумой РФ.

В 2021 году Центробанк повышал ключевую ставку семь раз, 11 февраля ЦБ повысил ставку на один процентный пункт до 9,5%.