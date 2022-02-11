Саратов, , 15:06 — REGNUM Фабрика «Король диванов» из Саратовской области одной из первых вошла в число участников национального проекта «Производительность труда» под расширенной поддержкой Федерального центра компетенций (ФЦК). Подводя первые итоги, компания отметила рост производительности первого потока — изготовление диванов — на 33,3%. Впереди у рабочей группы оптимизация производственных процессов и повышение эффективности на этапе производства корпусной мебели и механизмов трансформации. Подробности о достижении впечатляющих результатов 10 февраля сообщает сайт производительность.рф.

«Король диванов» входит в группу фабрик «Много мебели» и является одним из крупнейших в стране производителем мягкой и корпусной мебели. Ежегодно компания выпускает более 1 000 000 единиц продукции, отвечающих высоким стандартам качества.

Производственные подразделения компании расположены в 4-х регионах России, на предприятии работает более 3 тысяч специалистов. В качестве потока-образца выбрали производство классической модели дивана Boss, занимает 15% в доле выручки предприятия.

При расширенной поддержке предприятие получает от ФЦК адресную экспертную поддержку в реализации двух проектов по оптимизации пилотных потоков по производству продукции. В настоящее время на фабрике идут работы по повышению эффективности второго потока — производство корпусной мебели.

«Являясь крупнейшим производителем мебели в России, компания, реализуя национальный проект, планирует повысить производительность труда, сократить срок внедрения в производство новых моделей продукции, модернизировать технологический процесс для сохранения доступности качественной мебели всему населению нашей страны.

Динамичное развитие производственных процессов — единственный путь сохранения лидирующих позиций в рамках развивающегося рынка. По итогам реализации проекта производительность труда должна вырасти на 30%, открыты новые рабочие места, повышены условия охраны труда и комфорта действующих сотрудников предприятия», — отметил на старте реализации нацпроекта директор по производству ООО «Король диванов» Юрий Башилов.

Команда сотрудников ФЦК в начале проекта провела обучение для коллектива фабрики, связанное с улучшением условий труда, упрощению операций и увеличению производительности, в результате которого сотрудники компании ознакомились с основами бережливого производства, методами анализа и мониторинга производства, принципами организации и порядка на рабочих местах «5С».

Кроме того, рабочая группа провела диагностику эталонного потока и выявила потери, которые препятствуют увеличению производительности.

«Нам удалось сбалансировать ряд производственных участков, сократить время протекания процесса производства дивана. На участке резки поролона за счет организации ячейки была увеличена выработка на 20%. Это промежуточные итоги — за 7 месяцев реализации нацпроекта, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что выпуск диванов будет постоянно наращиваться», — подчеркнул руководитель проектов ФЦК Дмитрий Диденко.

В рамках реализации нацпроекта на пилотном потоке время протекания процесса сократилось на 23% (с 62 до 48 часов), незавершенное производство — на почти на 20% (с 10 000 до 8000 диванов), выработка производственного потока увеличилась на 33,3% (с 0,72 до 0,96 шт./человека). Что позволило увеличить выработку производства диванов минимум на 10% месяц.

«Работа экспертов ФЦК заслуживает высшей оценки! Профессионалы с большим опытом, готовые помочь и ответить на все вопросы. Особая ценность — это ответственный и методичный подход к своей работе. Полученные нами знания расширили горизонт направлений возможных улучшении.

В ходе проекта была создана атмосфера, позволяющая увидеть сотрудниках различные временные (а значит, и экономические) потери, на которые внимание ранее не заострялось. Реализуя комплекс мероприятий, во всех подразделениях были выявлены «узкие места» технологических и многих других процессов, которые мешали повышению эффективности в работе, но при этом уже настолько вошли в привычку сотрудников, что стали незаметными и не требующими какого-либо вмешательства. Когда эксперты ФЦК интегрировали в производственные процессы решения по улучшениям, заметно возрастала производительность, безопасность в работе или ряд других показателей», — комментирует ход реализации нацпроекта Директор по производству мебельной фурнитуры Сергей Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, российские предприятия благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда», получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, мерам финансовой и нефинансовой поддержки, налоговым преференциям, помощь в выходе на экспорт и устранении административных барьеров.