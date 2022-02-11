Москва, 11 февраля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В России необходима более жёсткая денежно-кредитная политика. Об этом 11 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Требуется более жёсткая денежно-кредитная политика, чем мы предполагали раньше. При этом возвращение годовой инфляции к целевым 4% мы ожидаем теперь только в середине следующего года», — заявила Набиуллина.