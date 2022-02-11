Самара, 11 февраля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, врач Анатолий Васильевич Некрасов ушел из жизни в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Сообщается, что Анатолий Васильевич Некрасов скончался на 78-м году жизни. На протяжении 15 лет (с 1999 по 2014 годы) он возглавлял Самарскую городскую клиническую больницу № 3 (в настоящее время Самарская областная клиническая гериатрическая больница).

Кандидат медицинских наук, автор 32 научных публикаций и автор трех рационализаторских предложений Анатолий Васильевич всю свою жизнь посвятил медицине, 40 лет отработав в системе здравоохранения.

Сотрудники министерства здравоохранения региона и медицинское сообщество области выражают глубокие соболезнования близким и родным в связи с тяжелой утратой.