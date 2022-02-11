Ереван, 11 февраля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Заявление Баку о том, что со стороны Армении были обстреляны позиции Вооружённых сил (ВС) Азербайджана, является «дезинформацией». Об этом говорится в обращении минобороны Армении, обнародованном 11 февраля на сайте ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

В армянском министерстве отреагировали за заявление минобороны Азербайджана. Там заявили, что утром 11 февраля были обстреляны позиции в Кельбаджарском районе.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она находится под полным контролем ВС РА», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что 10 февраля в минобороны Азербайджана также обвинили армянскую сторону в обстреле позиции. Ереван опроверг это заявление.