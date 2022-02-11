Симферополь, 11 февраля 2022, 15:05 — REGNUM Уголовное дело о подрыве газопровода в селе Перевальное под Симферополем поступило на рассмотрение по существу в Верховный суд Республики Крым. Об этом стало известно 11 февраля. Обвиняемыми по уголовному делу проходят три человека.
Как сообщало ИА REGNUM, информация о взрыве на газопроводе появилась в августе 2021 года, в сентябре было объявлено о задержании троих подозреваемых, в том числе одного из лидеров так называемого «Крымско-татарского меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным ФСБ России, диверсию санкционировал начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.