Симферополь, , 15:05 — REGNUM Уголовное дело о подрыве газопровода в селе Перевальное под Симферополем поступило на рассмотрение по существу в Верховный суд Республики Крым. Об этом стало известно 11 февраля. Обвиняемыми по уголовному делу проходят три человека.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Верховный суд Республики Крым поступило для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении трех лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 222.1, частью 3 статьи 226.1, пунктами «а, б» части 2 статьи 281 УК Российской Федерации. Предварительное судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 18 февраля 2022 года», — сообщает «Крыминформ» со ссылкой на информацию суда.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о взрыве на газопроводе появилась в августе 2021 года, в сентябре было объявлено о задержании троих подозреваемых, в том числе одного из лидеров так называемого «Крымско-татарского меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным ФСБ России, диверсию санкционировал начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.