Симферополь, 11 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Уголовное дело о подрыве газопровода в селе Перевальное под Симферополем поступило на рассмотрение по существу в Верховный суд Республики Крым. Об этом стало известно 11 февраля. Обвиняемыми по уголовному делу проходят три человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«В Верховный суд Республики Крым поступило для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении трех лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 222.1, частью 3 статьи 226.1, пунктами «а, б» части 2 статьи 281 УК Российской Федерации. Предварительное судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 18 февраля 2022 года», — сообщает «Крыминформ» со ссылкой на информацию суда.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о взрыве на газопроводе появилась в августе 2021 года, в сентябре было объявлено о задержании троих подозреваемых, в том числе одного из лидеров так называемого «Крымско-татарского меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным ФСБ России, диверсию санкционировал начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.