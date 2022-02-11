Москва, , 15:04 — REGNUM Перелома в динамике инфляции в России так и не удалось достичь, чем и продиктовано решение повысить ключевую ставку. Об этом 11 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вопреки нашим ожиданиям, перелома в динамике инфляции на сегодняшний день не произошло. Более того, её устойчивые компоненты даже усилились. Основная причина — нарастающий дисбаланс в экономике», — заявила Набиуллина.

«В результате требуется более жёсткая денежно-кредитная политика, чем мы предполагали раньше. При этом возвращение годовой инфляции к целевым 4% мы ожидаем теперь только в середине следующего года», — указала она.

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