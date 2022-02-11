Красноярск, , 15:01 — REGNUM В Красноярском крае женщина лишилась почти 5 млн рублей, поверив мошеннику. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 февраля в ГУ МВД России по региону.

Мошенник Metapop.com

Красноярские оперативники раскрыли мошенничество. Предварительно установлено, что в августе 2021 года женщина в соцсети оставила комментарий под публикацией британского актёра. Через некоторое время неизвестный якобы от имени артиста написал ей в мессенджере. Он заявил, что отправил ей посылку с подарками.

После этого с краснояркой связался якобы сотрудник курьерской службы. Он сообщил о поступлении отправления на её имя. Также он проинформировал женщину о необходимости оплаты начисленных пошлин и налогов.

Женщина несколькими частями перевела злоумышленнику более 4,7 млн рублей. В конце сентября после очередного требования перевести деньги она обратилась в банк. Там ей посоветовали не перечислять средства, так как по указанному счёту проводятся сомнительные операции.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан по месту проживания в подмосковной Балашихе. Им оказался уроженец Нигерии. Он признал свою вину.

В настоящее время подозреваемый заключён под стражу. Расследование продолжается.

Читайте также: В Пензе 19-летняя девушка наживалась на продажах несуществующего товара