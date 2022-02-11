Киев, 11 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. На Украину прилетел еще один самолет, доставивший в страну 90 тонн боеприпасов в качестве военной помощи США. Об этом 11 февраля сообщил украинский министр обороны Алексей Резников на своей странице в соцсети Facebook.

Оружие США

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«Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краев! Сегодня поступило еще 90 тонн боеприпасов от США для вооруженных сил Украины», — написал он в своем сообщении.

Также Резников уточнил, что в целом Вашингтон поставил Киеву уже порядка 1,3 тыс. тонн вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украину на двух самолетах прибыла очередная партия военной помощи из Соединённых Штатов Америки.