Калуга, , 15:22 — REGNUM Решение губернатора Владислава Шапши о выходе региона из Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом верное и вполне обоснованное, заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев.

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев Zskaluga.ru

«Постановлением Владислава Шапши приостановлена деятельность по разработке Государственной программы Калужской области «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом на период с 2022 по 2027 год». Данная программа позволяла без знания русского языка получить гражданство. Как следствие, в прошлом году по этой программе к нам приехало более 80% граждан из Средней Азии, которые практически не знают русского языка, не знают историю и культуру России и не желают ассимилироваться. Так что решение главы региона вполне обоснованно. При этом для русскоязычного населения остаётся возможность получить гражданство в соответствии с законодательством РФ», — отметил Геннадий Новосельцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников действует на территории региона с 2007 года. Ее цель — возвращение в Россию граждан, воспитанных в традициях русской культуры, владеющих русским языком и в наибольшей мере способных к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества. За 14 лет в область прибыло более 90 тысяч соотечественников. По данным пресс-службы правительства, если в первые годы реализации программы результаты соответствовали цели, и славяне составляли более 80%, то к 2022 году доля представителей славянских народов снизилась до 17%. Большую часть переселенцев составили жители стран Средней Азии и Закавказья.

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