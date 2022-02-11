Калуга, 11 февраля 2022, 15:22 — REGNUM Решение губернатора Владислава Шапши о выходе региона из Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом верное и вполне обоснованное, заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев.
Как сообщало ИА REGNUM, Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников действует на территории региона с 2007 года. Ее цель — возвращение в Россию граждан, воспитанных в традициях русской культуры, владеющих русским языком и в наибольшей мере способных к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества. За 14 лет в область прибыло более 90 тысяч соотечественников. По данным пресс-службы правительства, если в первые годы реализации программы результаты соответствовали цели, и славяне составляли более 80%, то к 2022 году доля представителей славянских народов снизилась до 17%. Большую часть переселенцев составили жители стран Средней Азии и Закавказья.
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